İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısında olacak. Fed’in 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

Özellikle geçtiğimiz hafta Fed yetkililerinden yapılan agresif faiz artırımına yönelik açıklamaların etkisiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 4.335 seviyesine kadar yükselmişti. Yeni haftada tahvil faizi düşüş kaydederek yüzde 4.194’ten işlem görüyor.

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Geçtiğimiz hafta pazartesi günü 114’lü seviyeleri aşarak sert yükseliş gösteren dolar endeksi cuma günü 111’li seviyelere kadar gerilemişti. Bugün dolar endeksi 112.406 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.59’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.50, en yüksek ise 18.63 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.28 lira ile gerileme gösteriyor.