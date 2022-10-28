İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler dün saat 15.15’te açıklanan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararındaydı. ECB politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2 seviyesine çıkardı.

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Dün saat 15.30’da ise ABD’de 3. çeyrek GSYH verisi açıklandı. ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 2.6 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti ise büyümenin yüzde 2.4 oranında olacağı yönündeydi.

DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.59'un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 18.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.56, en yüksek ise 18.65 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.55 liradan işlem görüyor.