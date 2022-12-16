Dolar kaç TL oldu?

Bu hafta piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararlarındaydı.

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Çarşamba günü Fed politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkardı. Dün ise ECB, 50 baz puanlık bir artırım ile politika faizini yüzde 2.50 seviyesine yükseltti. Böylelikle Fed faizi 15 yılın, ECB ise 14 yılın zirvesine çıkarmış oldu.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Bugün 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 104.678 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.490 ile yükseliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.64’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.65 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.60, en yüksek ise 18.67 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.81 lira ile sakin seyrediyor.