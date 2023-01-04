İşte dolarda son durum

Piyasaların gözü kulağı bugün saat 22.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanaklarına çevrildi. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

Böylelikle Fed, 4 toplantı boyunca üst üste 75 baz puan faiz artırdıktan sonra faiz artış hızını düşürmüştü. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz oranlarında artırıma devam edileceğini söylemiş ve piyasanın beklemiş olduğu faiz indirimine yönelik bir açıklama yapmamıştı.

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Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugün yayınlanacak olan tutanaklarında Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarında faiz politikasına dair sinyaller aranacak. Kritik gelişme piyasalarda sert hareketlere yol açabilir.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün düşüş göstererek 104.453’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.716 ile geriliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYİRDE

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.71’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.73 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.68, en yüksek ise 18.80 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.83 lira ile yükseliyor.