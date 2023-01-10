İşte dolarda son durum

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD’de iş gücü istatistiklerinin açıklanmasının ardından piyasalarda risk iştahı arttı. ABD’de tarım dışı istihdam aralık ayında 223 bin yükseldi. Piyasa beklentisi ise 200 bin artış olacağı yönündeydi.

ABD İŞ GÜCÜ VERİLERİ PİYASALARA YÖN VERDİ

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının aynı kalacağı şeklindeydi. ABD’de iş gücü piyasasının toparlanma göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranını daha yavaş artırabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişme ise dolar endeksinin düşüşe geçmesine yol açtı.

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Cuma günü 105.600’lü seviyelerden yönünü aşağı çeviren dolar endeksi pazartesi günü 102.944 seviyesine kadar geriledikten sonra 103.175’ten kapandı. Bugün endeks 103.141 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise cuma ve pazartesi günleri sert kayıp gösterdikten sonra bugün yüzde 3.552 seviyesinde seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.77’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.78 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.60, en yüksek ise 18.78 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.17 lira ile hafif primli seyrediyor.