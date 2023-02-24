İşte dolarda son durum

Piyasaların gözü kulağı çarşamba günü saat 22.00’de açıklanan Fed toplantı tutanaklarındaydı. Fed’in 1 Şubat tarihinde 25 baz puan faiz artışına gittiği toplantıya dair tutanaklarda sıkı para politikasına devam edileceği mesajı verildi.

Fed üyelerinin birçoğu 25 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini belirtirken, bazı üyeler ise 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapılması yönünde görüş bildirdi.

ABD’DE BÜYÜME BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Öte yandan dün saat 16.30’da ABD ekonomisine yönelik 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. ABD ekonomisinde büyüme piyasa beklentilerinin altında yüzde 2.7 olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti yüzde 2.9’luk büyüme olacağı yönündeydi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dün 104.500’lü seviyelerde hareket eden dolar endeksi ABD büyüme rakamları sonrasında 104.779 seviyesine kadar çıkarak 6 Ocak tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Ardından yeniden 104.500’lü seviyelere geri çekilen endeks günü 104.585’ten kapattı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugün dolar endeksi 104.608 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.854 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.87’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.88 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.79, en yüksek ise 18.90 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.01 lira ile yatay seyrediyor.