İşte dolarda son durum

Geçen hafta cuma günü ABD’de çekirdek kişisel tüketim giderlerinin beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonda artışa işaret etti.

ABD’de son gelen verilerin enflasyonda yükselişe işaret etmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

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Bu durum dolar endeksinde sert yükselişleri beraberinde getirdi. Dolar endeksi pazartesi günü 105.359’a kadar çıkarak 6 Ocak tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.87’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 18.89 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.67, en yüksek ise 18.92 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 20.06 liradan işlem görüyor.