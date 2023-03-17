İşte dolarda son durum

ABD’de yaşanan banka iflasları sonrasında para ve emtia piyasaları bu hafta oldukça hareketli bir seyir izliyor. Geçen hafta ABD’de 2 bankanın iflas etmesi ve ardından bu hafta 1 bankanın daha bu sürece dahil olmasıyla birlikte piyasalarda risk algısı değişti.

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SİLİKON VADİSİ BANKASI’NIN BATMASI PİYASALARI SARSTI

ABD’nin en büyük 16. bankası olan Silikon Vadisi Bankası’nın elinde tuttuğu hazine tahvili ve bonoları zararına satması ve mevduat sahiplerinin paralarını çekmesiyle birlikte likidite sıkışıklığı yaşanmıştı. Banka riskleri iyi yönetemediğinden dolayı iflas bayrağını çekti.

ABD’li regülatörler mevduat sahiplerinin güvence altında olduğunu söylese de banka için bir kurtarma planı olmadığını belirtti. Bu, ABD’de 2008 krizinden bu yana görülen en büyük banka iflası olarak kayıtlara geçti.

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz yılın mart ayından bu yana faiz artırmaya başlaması finansal piyasalarda dengeleri değiştirdi.

Öte yandan İsviçre merkezli dev banka Credit Suisse’nin büyük hissedarlarından birinin bankaya daha fazla yatırım yapmayı reddetmesi hisselerde sert satış getirdi. Bu durum ABD’den Avrupa’ya finansal piyasaların çalkalanmasına neden oldu.

Bu gelişmeler üzerine İsviçre Merkez Bankası (SNB) ihtiyaç duyması halinde bankaya likidite sağlayacağını duyurdu. Bu gelişme piyasaların bir nebze rahatlamasına yol açtı.

FED’DEN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 22 Mart tarihinde vereceği faiz kararında olacak. ABD’de banka iflasları ve son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesiyle birlikte birçok kurum Fed’den 25 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Ayrıca bu ay Fed’in faiz artırımına ara vereceğini bekleyen kurumlar da var.

DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.99’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 19.00 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.96, en yüksek ise 19.03 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.23 lira ile yükseliş kaydediyor.