İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler yarın gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Son dönemde ABD’de başlayan banka iflasları Fed’in faiz politikasını nasıl etkileyecek? Yatırımcılar bu sorunun cevabını yarın alacak.

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Yarınki toplantıda Fed’in 25 baz puan faiz artırımına gitmesi beklenirken, bazı kurumların yapmış olduğu beklentiler doğrultusunda pas geçme ihtimali de gündemde. Fed’in faiz kararı para ve emtia piyasalarında yönü tayin edecek.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Geçtiğimiz gün 103.275’e kadar gerileyen dolar endeksi bugün hafif yükselerek 103.424’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.451 ile düşüyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 19.00’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükseliş göstererek 19.03 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.98, en yüksek ise 19.03 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.39 lira ile toparlanma gösteriyor.