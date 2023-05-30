İşte dolarda son durum

Hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

BORÇ LİMİTİNDE UZLAŞI SAĞLANDI

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler, ABD'de borç limitine yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kala prensipte anlaştı.

Biden, yazılı açıklamasında, Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile prensipte borç limitinde anlaşmaya vardıklarını aktardı.

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ABD’de borç limiti görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varılmasıyla birlikte küresel piyasalarda risk iştahı arttı, ABD hisse senetlerinde dikkat çeken yükselişler görüldü.

DOLAR ENDEKSİ 2.5 AYIN ZİRVESİNDE

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 104.534’e kadar yükselerek 2.5 ayın zirvesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bugün aşağı yönlü bir seyir izleyerek yüzde 3.742 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 20.09’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 20.33 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.84, en yüksek ise 20.42 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.90 lira ile primli seyrediyor.