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Uzmanpara İşte dolarda son durum
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İşte dolarda son durum

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.24'ün üzerinde başladı.

10.05.2024 - 09:23 |
İşte dolarda son durum

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında tansiyonun düşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine kasım yerine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler piyasaları hareketlendirdi.

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Özellikle geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından Fed’in faiz indirimine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi.

Geçtiğimiz hafta cuma günü sert düşüş gösteren dolar endeksi yeni haftada ise toparlanma kaydediyor.

DOLARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.24'ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 32.21 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 34.76 liradan işlem görüyor.

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