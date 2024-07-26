İşte dolarda son durum

ABD’de seçim sürecine ilişkin gelişmeler ve ekonomik veriler piyasaların odağında yer alıyor.

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ABD'DE KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentisi ülkede kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış mayısta yüzde 0,4 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise haziranda aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Bu dönemde piyasa beklentisine paralel artış kaydeden kişisel tüketim harcamaları, mayıs ayında yüzde 0,4 artış göstermişti.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 33.08’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda düşüş göstererek 32.96 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 35.84 lira ile düşüş gösteriyor.