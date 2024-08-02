İşte dolarda son durum

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 33,1082'den tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 14.58 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 33,1684'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,40 yükselişle 35,9511'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 104,064 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın dün ABD'de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

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Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül ayındaki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.

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Enflasyon endişelerinin yerini resesyon korkusuna bırakması güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, ABD'nin 10 yılık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste yedinci iş gününe taşıyarak şubattan bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,95 seviyesini test etti.

Analistler teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.