İşte dolarda son durum

Geçen hafta cuma günü ABD’de iş gücü piyasasının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ülkede resesyon endişeleri artmış bu durum küresel borsalar, petrol ve altın gibi değerli emtialar üzerinde önemli etki yapmıştı.

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Pazartesi günü 102.160 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi sonraki günlerde toparlanma gösterdi. Dolar endeksi bugün 103.245’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.935 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 33.59’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif gerileyerek 33.54 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.45, en yüksek ise 34.09 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 36.66 lira ile geriliyor.