İşte dolarda son durum

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar piyasaları hareketlendirmeye devam ediyor.

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Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu haftaki açıklamasında faiz oranlarını düşürmeye başlamaya hazır olduklarının sinyalini vermesi beklenirken, küresel borsalarda pozitif fiyatlamalar dikkat çekiyor.

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Bugün dolar endeksi 101.664 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.841 ile düşüyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 33.74’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 33.87 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.69, en yüksek 33.87 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.64 lira ile yükseliyor.