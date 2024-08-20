Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanparaİşte dolarda son durum
HaberlerUzmanparaİşte dolarda son durum

İşte dolarda son durum

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 33.74’ün üzerinde başladı.

20.08.2024 - 09:07 | | UZMANPARA
İşte dolarda son durum

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar piyasaları hareketlendirmeye devam ediyor. 

Haberin Devamı

Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu haftaki açıklamasında faiz oranlarını düşürmeye başlamaya hazır olduklarının sinyalini vermesi beklenirken, küresel borsalarda pozitif fiyatlamalar dikkat çekiyor. 

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugün dolar endeksi 101.664 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.841 ile düşüyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 33.74’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 33.87 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.69, en yüksek 33.87 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.64 lira ile yükseliyor. 

Erdoğan'dan İzmir'de evleri yanan vatandaşlara: Kısa zamanda yeni konutlarına kavuşturacağız

Erdoğan'dan İzmir'de evleri yanan vatandaşlara: Kısa zamanda yeni konutlarına kavuşturacağız

Faiz kararı açıklandı: İlerleyen süreçte düşüş olacak mı? Ekonomistler canlı yayında cevapladı

Faiz kararı açıklandı: İlerleyen süreçte düşüş olacak mı? Ekonomistler canlı yayında cevapladı