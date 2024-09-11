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İşte dolarda son durum

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından 34,0340 seviyesinden işlem görüyor.

11.09.2024 - 11:29 |
İşte dolarda son durum

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 34,0379'dan tamamladı.

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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 34,0340 'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 37,5890'dan, sterlin/TL bir önceki kapanışa paralel 44,5440'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 101,4 seviyesinde bulunuyor.

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ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, enflasyondaki yumuşama eğiliminin beklenenden hızlı olması durumunda eylül ayı için 50 baz puanlık bir faiz indirimine kapı aralanabileceğini söyledi.

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Enflasyon endişelerinin son dönemlerde baskılandığını ifade eden analistler, güç kaybeden istihdam piyasasının resesyon riskini beslemesi sebebiyle yatırımcıların temkinli davrandığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ay Fed'in 25 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik fiyatlar yüzde 35 seviyesinde yer alıyor. Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin direnç, 101 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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