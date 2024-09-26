İşte dolarda son durum

ABD’nin para politikasını gevşetmeye başlaması para ve emtia piyasalarını hareketlendirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık sürpriz bir faiz indirimi yaptı. Bu gelişme sonrasında dolarda küresel çapta düşüş görülmüştü.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 100.865 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.775 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 34.12’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 34.13 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.01, en yüksek ise 34.17 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 38.17 lira ile primli hareket ediyor.