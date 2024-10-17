İşte dolarda son durum

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 34,1720'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,1910'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 37,2280'den, sterlin/TL yatay seyirle 44,4230'dan satılıyor.

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Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, başta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı olmak üzere bugün açıklanacak yoğun veri gündeminin öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

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Dünya genelinde bir süredir devam eden sıkı para politikasının sonuna yaklaşılırken, gelecek dönemde resesyon yaşanıp yaşanmayacağı sorusu varlığını koruyor.

Bugün, yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise ECB'nin para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 seviyesinin direnç, 102,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.

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AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.