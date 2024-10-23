İşte dolarda son durum

Eylül ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine başlaması ve ilerleyen süreçte faiz indirimlerine devam edileceği beklentileri piyasaları hareketlendirmişti.

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Fed yetkililerinden yapılan son açıklama ise ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini agresif bir hız ve boyutta yapamayacağı beklentisini artırırken, bu durum küresel çapta doları güçlendiriyor.

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Orta Doğu’da İsrail-İran arasındaki çatışmalar, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları savaşın daha fazla bölgeye yayılmasıyla birlikte jeopolitik riskleri körükledi. Orta Doğu'da çatışmalar güvenli varlıklara talebi artırıyor.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.160 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.232 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

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Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 34.25’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.13, en yüksek ise 34.26 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.04 lira ile sakin seyrediyor.