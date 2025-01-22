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İşte dolarda son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,6500 seviyesinden işlem görüyor.

22.01.2025 - 09:53 | | AA
İşte dolarda son durum

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,6220'den tamamladı.

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Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,6500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 37,1090'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 43,9620'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

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ABD'deki yeni yönetimin ticari tarife uygulamalarının, ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği yönündeki tahminler ve söz konusu tarifelerin uluslararası ticarete etkilerine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 109 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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