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Uzmanparaİşte döviz fiyatlarında son durum

İşte döviz fiyatlarında son durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,39 seviyelerinde işlem görüyor.

04.08.2021 - 10:33 | | AA
İşte döviz fiyatlarında son durum

Dün, 8,2950 ile 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden yükselişe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,4087'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 8,3890'dan satılıyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,9670'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kabıyla 11,6960'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,97 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1880'den işlem görüyor.

Analistler, genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

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