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İşte haftanın kazandıranları

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,58 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,10, dolar/TL yüzde 0,31, euro/TL yüzde 1,58 değer kazandı.

10.04.2021 - 06:57 | | AA
İşte haftanın kazandıranları

BIST 100 endeksi, en düşük 1.373,65, en yüksek 1.445,13 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,58 azalarak 1.393,24 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,10 kazanımla 458,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 3.039,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 734,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 742,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,31 değer kazanarak 8,1710 liraya, euro yüzde 1,58 artarak 9,7230 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,80 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,73 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. 

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