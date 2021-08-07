Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİşte haftanın kazandıranları
HaberlerUzmanpara Haberleri İşte haftanın kazandıranları

İşte haftanın kazandıranları

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,00, dolar/TL yüzde 2,51, euro/TL yüzde 1,64 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,89 değer kaybetti.

07.08.2021 - 08:03 | | AA
İşte haftanın kazandıranları

BIST 100 endeksi, en düşük 1.394,27, en yüksek 1.440,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,00 artarak 1.434,76 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,89 kayıpla 488,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 azalışla 3.241,00 liraya geriledi. Geçen hafta 799,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 792,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,51 değer kazanarak 8,6270 liraya, euro da yüzde 1,64 artarak 10,1610 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,85 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. 

GÜNCEL HABERLER

Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma

Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma

İstanbul Valiliği: Bahçelievler'de 196 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği: Bahçelievler'de 196 kaçak göçmen yakalandı

Kolombiya, ülkedeki tüm mültecilerin aşılanacağını açıkladı

Kolombiya, ülkedeki tüm mültecilerin aşılanacağını açıkladı

ABD, DEAŞ Mozambik ve Eş-Şebab liderlerini terör listesine ekledi

ABD, DEAŞ Mozambik ve Eş-Şebab liderlerini terör listesine ekledi

İcradan satılık tarım arazisi

İcradan satılık tarım arazisi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma

Yangına müdahalede su alan uçağı engelleyen jet-ski için soruşturma

Sıradaki Haber
Emeklilik bekleyenleri ilgilendiren haber!

Emeklilik bekleyenleri ilgilendiren haber!

Sıradaki Haber
Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız

Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız

Sıradaki Haber
İstanbul Valiliği: Bahçelievler'de 196 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği: Bahçelievler'de 196 kaçak göçmen yakalandı

Sıradaki Haber