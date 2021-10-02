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İşte haftanın kazandıranları

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,21, altının gram satış fiyatı yüzde 0,56 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,06, euro/TL yüzde 1,06 değer kaybetti.

02.10.2021 - 07:44 | | AA
İşte haftanın kazandıranları

BIST 100 endeksi, en düşük 1.379,13, en yüksek 1.409,19 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,21 artarak 1.401,46 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,56 kazançla 499,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 artışla 3.315,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 805,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 810,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,06 değer kaybederek 8,8520 liraya, euro da yüzde 1,06 azalarak 10,2620 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler Fonları" ve "Karma ve Değişken Fon" oldu.

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