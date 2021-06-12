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İşte haftanın yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,95 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 4,36, dolar/TL yüzde 3,14, euro/TL yüzde 3,67 değer kaybetti.

12.06.2021 - 08:47 | | AA
İşte haftanın yatırım araçları performansı

BIST 100 endeksi, en düşük 1.432,64, en yüksek 1.464,49 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,95 artarak 1.460,86 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3.346,00 liraya geriledi. Geçen hafta 855,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 817,00 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,14 değer kaybederek 8, 4000 liraya, euro da yüzde 3,67 azalarak 10,1700 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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