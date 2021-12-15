İşte kripto para piyasasında son durum

Kripto para piyasası salı günü son zamanların en büyük düşüşünü kaydetti. Piyasanın lideri Bitcoin yüzde 9 oranında gerileyerek 45 bin 672 dolara indi. Ethereum ise yüzde 11 oranında düşüşle 3 bin 671 dolar seviyesine çekildi.

Hisse senetlerinde gerçekleşen satışların ve yaklaşan Fed toplantısının kripto para piyasasındaki düşüşü etkilediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz gün ise kripto para piyasası bir miktar toparlanma kaydetti. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin yüzde 3.50 oranında primle 48 bin 343 dolardan, Ethereum ise yüzde 2 oranında artışla 3 bin 858 dolardan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Son iki işlem gününde dalgalı seyrin hakim olduğu piyasada Fed'in faiz kararı öncesi bugün hafif satışlar görülüyor. Bitcoin yüzde 0.25 oranında yükselişle 48 bin 458 dolar, Ethereum yüzde 0.42 oranında artışla 3 bin 876 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kripto paraların toplam piyasa değeri ise yüzde 0.55 oranında primle 2.19 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.