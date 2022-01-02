İşte kripto paralarda son bir yılın bilançosu

Kripto para piyasası 2021 yılında çok kritik gelişmelere imza attı. Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmesi yatırımcılar tarafından büyük heyecan yaratırken, dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin’in ülke genelinde yüksek enerji tüketimine sebep olmasından dolayı kripto paralara yasak getirmesi piyasayı altüst etti.

PİYASADA MUSK RÜZGARI ESTİ

Tesla CEO’su ve dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk’ın kripto paralara yönelik yaptığı açıklamalar yatırımcılar tarafından merakla takip edildi. Köpek temalı kripto paraların atası Dogecoin’e verdiği destekle bilinen Musk, yaptığı açıklamalarla birlikte kripto para piyasasına resmen yön verdi.

Bu gelişmeyle birlikte Dogecoin mayıs ayında 0.74 dolara ulaşarak tüm zamanların zirve seviyesini gördü. Bu tarihten itibaren düşüşe geçen lider şaka coini yıl sonuna kadar cansız bir seyir izledi. Yıllık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise Dogecoin, yüzde 3 bin 500'den fazla değer kazandı.

SHIBA INU, DOGECOIN’İ TAHTINDAN ETTİ

Köpek temalı coinlerden bir diğeri Shiba Inu ise ekim ayının sonlarına doğru 0.00007906 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İlk 10 kripto para arasına giren ve Dogecoin’i tahtından eden Shiba Inu, tarihi zirveyi görmesinin ardından düşüşe geçti. Shiba Inu yıllık bazda ise 1.36 oranında prim yaptı.

Shiba Inu, bugün itibarıyla 18.6 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli 13’üncü kripto para birimi olarak öne çıkıyor. Dogecoin ise 22.8 milyar dolar sermaye değeri ile 12’nci sırada bulunuyor.

PİYASANIN LİDERLERİ PRİMLİ SEYRETTİ

En yüksek hacimli ilk iki kripto para da 2021 yılında primli bir seyir izledi. 2021 yılına 28.923 dolardan başlayan Bitcoin kasım ayında 69 bin dolar ile rekor kırdı. Tarihi zirveye ulaştıktan sonra hızla geri çekilen Bitcoin aralık ayında 42 bin dolara kadar düştü.

Son dönemde dar bantta sıkışan ve cansız seyreden Bitcoin 2021 yılını 46 bin 216 dolardan kapattı. Yıllık bazda fiyat hareketine bakıldığında Bitcoin yüzde 59 oranında değer kazandı.

Ethereum ise 2021 yılında Bitcoin’den daha iyi bir performans gösterdi. Yıla 736 dolardan başlayan Ethereum, kasım ayında 4 bin 868 dolara kadar yükselerek rekor kırdı. Zirveyi gördükten sonra düşüşe geçen Ethereum, 2021 yılını 3 bin 676 dolardan kapattı. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum’da yıllık değer kazancı yüzde 400’e ulaştı.

SOLANA YÜZDE 11 BİN KAZANDIRDI

Yılın en etkileyici performanslarından birini de Solana gerçekleştirdi. Piyasada Ethereum katili olarak tabir edilen Solana 2021 yılına 1.51 dolardan başladı. Ethereum’dan çok daha hızlı işlem gerçekleştirebilen Solana, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı ve kasım ayında 259.90 dolara çıkarak rekor kırdı. 2021 yılını 169.99 dolardan tamamlayan Solana yıllık bazda yatırımcısına yüzde 11 binden fazla kazandırdı.

AVALANCHE YÜZDE 3 BİN 300 YÜKSELDİ

Piyasa değerine göre en yüksek hacimli kripto paralar arasında 11’inci sırada bulunan Avalanche, 2021 yılında yatırımcısını mutlu etti.

Avalanche, 2021 yılına 3,19 dolardan başladıktan sonra 1,5 ay gibi kısa bir sürede 60 dolara kadar yükseldi. Piyasada bilinirliğini artıran kripto para kasım ayında 146.9 dolara çıkarak rekor kırdı.

Yılın sonuna doğru dalgalı seyreden Avalanche, 109.5 dolar seviyesinde kapanış yaptı. Böylelikle Avalanche, son bir yıl içerisinde yatırımcısına yüzde 3 bin 300’den fazla kazandırdı.