İşte kripto paralarda son durum

Dünyanın en büyük ve en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz günlerde %6'dan fazla düşüşle 56,328,8 dolardan işlem gördü. Bitcoin kısa süre önce yaklaşık 69.000 dolarlık yeni bir zirveye ulaşmıştı ve şu anda bugüne kadar %93'ten fazla arttı.

Piyasa takipçisi CoinGecko'ya göre küresel kripto para piyasa değeri 2,6 trilyon dolara düştü. Bu yıl Bitcoin'in değeri iki katından fazla artarken, Ether'in değeri neredeyse dört katına çıktı. Her ikisi de dijital varlıklara yönelik spekülatif talep ve bunların enflasyon risklerinden korunmak için kullanılabilecekleri yönündeki tartışmalı iddialar sayesinde geçen hafta yeni zirvelere ulaştı.

Bitcoin, günlük grafikte bir kanal deseni içinde hareket ederken görülebilir ve sıklıkla 58 bin dolar destek seviyesini yeniden test edebilir. RSI göstergesi 40'ın altına düştü ve bu da token'ın aşırı satım bölgesine girmek üzere olduğuna bir işaret olabilir.

Ethereum

İkinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum da %4'ten fazla düşüşle 4 bin 075 dolara düştü. Ethereum'un fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrediyor, Bitcoin rallisini yakalıyor ve artan blok zinciri benimseme haberlerinden yararlanıyor.

Solana

Solana'nın fiyatı, yakın vadeli görünümünü büyük olasılıkla belirleyecek olan kritik bir destek seviyesine yaklaşıyor. "Ethereum katili" olarak adlandırılan Solana, bir sonraki iyimser hedefi 325 dolar olan yükseliş görünümünü koruyor, ancak kritik dayanak kaybedilirse, token %34 düşebilir.

Solana'nın fiyatı 12 saatlik grafikte yükselen paralel bir kanal oluşturdu, Solana daha yüksek ve daha düşük düşüşler kaydetmeye devam ediyor. Solana, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %25 düştükten sonra şu anda 189 dolarda işlem gören hakim grafik modelinin alt sınırında kritik bir destek seviyesine yaklaşıyor.

Solana'nın fiyatı bu seviyenin üzerinde kalabilirse, token için bir toparlanma yolda olabilir.

Bu arada, Dogecoin fiyatı %5'ten fazla düşerek 0,22 dolara düşerken, Shiba Inu'nun fiyatı %10 düşüşle 0,000043 dolara düştü. XRP, Litecoin, Polkadot, Uniswap, Stellar ve Cardano dahil olmak üzere diğer kripto para birimleri son 24 saatte fiyat düşüşleri gördü.

HUH Token

HUH Token, 6 Aralık'ta popüler platformlar PancakeSwap ve Uniswap'ta piyasaya sürüldüğünde 1 milyon dolarlık likiditeyi amaçladığını ve iki yıl boyunca her platforma 500.000 dolar hedef ön gördüğünü açıkladı.

HUH Token ayrıca bir tedarik sınırına sahip olacak, bu da dolaşımdaki token sayısının asla artmayacağı anlamına geliyor. Yaratıcılara göre, ön satış için tahsis edilen HUH Token'larının %1'i neredeyse tamamen tükendi ve binlerce alıcı halihazırda yatırım yapıyor.

Yatırımcı güvenini daha da artırmak için HUH Token bir tavsiye programı başlatıyor. Özel bir kod kullanarak başkalarını yönlendiren yatırımcılar, bu yeni yatırımcının yaptığı ilk işlemin %10'unu alacak. Bu, Binance'da onlara (BNB) ile ödenebilecek.

Ayrıca, bu kod süresiz olarak kullanılabildiğinden, yatırımcılar her yeni yönlendirme ile BNB oluşturmaya devam edebilir. Dogecoin, erken yatırım yapmanın nasıl büyük ödüller kazanabileceğini bize gösterdi ve HUH Token, bu şaşırtıcı kazançları çoğaltmaya çalışmak için hazır görünüyor.