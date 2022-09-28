Kripto para birimlerinde sert hareketler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken, bugün gerçekleşen düşüşün sebebi merak ediliyor. Piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin geçtiğimiz gün 18 bin dolar seviyelerinden yönünü yukarı çevirerek 20 bin dolar olan kritik eşiği aşmıştı.

BITCOIN’DE RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Bitcoin geçtiğimiz gün 20 bin 385 dolara kadar yükselerek günlük bazda yüzde 6’nın üzerinde prim yapmıştı. Ancak ABD piyasalarının açılmasının ardından akşam saat 18.00 itibarıyla sert düşüşe yönelen lider coin günü 19 bin 79 dolar düzeyinde tamamlamıştı. Bitcoin bugün 19 bin dolar seviyesinin de altına sarkarak 18 bin 471 dolara kadar geriledi.

ETHEREUM BİN 400 DOLARDAN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

En yüksek hacimli altcoin Ethereum ise geçtiğimiz gün bin 400 dolar seviyesine kadar yükselerek önemli bir eşiği test etti. Ancak akşam saatlerinde gerçekleşen yoğun satışın etkisiyle birlikte Ethereum fiyatı bin 328 dolardan günü tamamladı. Ethereum bugün de düşüşünü sürdürerek 1266 dolar düzeyine kadar geriledi. Günlük bazda değer kaybı yüzde 4.6’ya ulaştı.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Özellikle geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım kararı sonrası emtialar, kripto paralar ve hisse piyasalarında düşüş hız kazanmıştı. Riskli varlıklardan kaçış hızlanırken, itibari para olan dolara yönelim artmıştı. ABD’de faiz oranlarının yükselmesi ülkeye dolar akışını hızlandırırken, bu durum doların cazibesini artırıyor. Yatırımcılar ise paralarını dijital varlıklar yerine dolarda tutuyor.

Dolara olan talebin hızla artması küresel çapta dolar endeksini yukarı taşıyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 114.764 seviyesini aşarak 20 yılın rekorunu kırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkarak sert yükseliş kaydetti.

Covid-19'un getirdiği olumsuz ekonomik etki, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, gıda ve enerji emtialarının hızla yükselmesi, tedarik zincirlerinin bozulmasıyla birlikte dünya genelinde enflasyon artarken bu durum merkez bankalarını sıkı para politika uygulamaya zorluyor. Fed ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkı para politikası adımlarını hızlandırması ise dijital varlıklar üzerinde baskıyı artıyor.