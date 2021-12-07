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İşte petrol fiyatlarında son durum

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları COVID-19'un yeni varyantı Omicron'un küresel ekonomide büyümeyi yavaşlatacağı endişelerinin azalmasıyla yükseldi.

07.12.2021 - 09:35 |
İşte petrol fiyatlarında son durum

2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması için Viyana'da yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamaması ve İran'ın petrol piyasalarına dönüşünü geciktirecek olması petrol fiyatlarına destek verdi.

ICE'de şubat vadeli brent petrolün varil fiyatı 75 cent artışla 73,83 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de ocak vadeli Batı Teksas petrolü de 1,01 dolar yükselişle 70,50 dolar/varil seviyesinde hareketini sürdürüyor.

Analistler, Suudi Arabistan'ın pazar günü Asyalı müşterileri için ocak ayı petrol satış fiyatına zam yapmasının petrol piyasasına olan güvene işaret etmesinin de fiyatlara destek vermeye devam ettiğini vurguluyor.

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