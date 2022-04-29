İşte petrol fiyatlarında son durum

Avrupa'nın Rus ham petrolü ve petrol ürünlerine yaptırım uygulayacağı endişeleri ICE ve NYMEX'de fiyatları yukarı çekiyor.

Çin'de Covid-19 ile mücadele tedbirlerinin devam etmesinin talep konusunda yarattığı endişelere rağmen ICE'de bu sabah brent petrol düne göre 92 cent artışla 108,51 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 56 cent artışla 105,92 dolar/varil seviyesinde.

ICE'de brent petrol için ilk direnç 110,75 dolar/varil olarak öne çıkıyor. Aşağı hareketlerde 106,20-104,20 dolar/varil aralığı görülebilir.