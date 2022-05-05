İşte petrol fiyatlarında son durum

Çin'de hizmetler PMI'ın 2020 yılı Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyede olması ve JP Morgan'ın küresel petrol talebi tahminini düşürmesi petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.

ICE'de brent petrol bu sabah 111,34 doları gördü ve şu sıralarda düne göre 55 cent artışla 110,69 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 37 cent artışla 108,17 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.