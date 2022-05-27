İşte petrol fiyatlarında son durum

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamak için Macaristan'ı ikna çabalarının devam etmesi, ABD'de tatil sezonunun başlaması ile birlikte artacak akaryakıt talebinin arz sorunlarını ön plana çıkaracağı değerlendirmeleri petrol fiyatlarına destek veriyor.

Dün güçlü yükseliş gösteren brent petrolde fiyat bu sabah da 24 cent artışla 117,64 dolar/varil seviyesinde. Brent petrolde haftalık yükseliş yüzde 4'ün üzerinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 13 cent artışla 114,22 dolar/varilden işlem görüyor.

Analistler brent petrolde fiyatın 118,30 doları geçmesi halinde 120,30 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini belirtiyor. Yaşanacak bir geri çekilmede destekler 116 ve 115 dolarda.