İşte petrol fiyatlarında son durum

ICE'de brent vadeli kontratları 1,33 dolar ya da %1,56 düşerek 85,93 dolara geriledi. NYMEX'de mayıs ayı vadeli ABD Batı Teksas petrolü %1,36 düşüşle varil başına 82,01 dolardan işlem görüyor.

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IG'de piyasa stratejisti olan Yeap Jun Rong, "Brent ham petrol fiyatı, İsrail ve İran arasındaki jeopolitik gerginliklerin İran'ın yumuşatılmış tepkisi ile sona erebileceği yönündeki geniş beklentilerle ilk yükselişini koruyamadı. Bununla birlikte piyasalar potansiyel arz kesintilerine bağlı jeopolitik risk primini gevşetmeye devam ediyor ki bu da şu anda daha olası görünüyor" dedi.

Yeap, yükselen ABD ham petrol stoklarının satış baskısını artırdığını söyledi.