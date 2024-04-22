Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara İşte petrol fiyatlarında son durum
Haberler Uzmanpara İşte petrol fiyatlarında son durum

İşte petrol fiyatlarında son durum

İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanmayacağı yönünde gelen mesajlar petrol fiyatlarını %1'den fazla geriletti.

22.04.2024 - 11:01 | | Foreks Haber
İşte petrol fiyatlarında son durum

ICE'de brent vadeli kontratları 1,33 dolar ya da %1,56 düşerek 85,93 dolara geriledi. NYMEX'de mayıs ayı vadeli ABD Batı Teksas petrolü %1,36 düşüşle varil başına 82,01 dolardan işlem görüyor.

Haberin Devamı

IG'de piyasa stratejisti olan Yeap Jun Rong, "Brent ham petrol fiyatı, İsrail ve İran arasındaki jeopolitik gerginliklerin İran'ın yumuşatılmış tepkisi ile sona erebileceği yönündeki geniş beklentilerle ilk yükselişini koruyamadı. Bununla birlikte piyasalar potansiyel arz kesintilerine bağlı jeopolitik risk primini gevşetmeye devam ediyor ki bu da şu anda daha olası görünüyor" dedi.

Yeap, yükselen ABD ham petrol stoklarının satış baskısını artırdığını söyledi.

Sapkın Neo-Nazi sokaklara dönüyor! İngilizleri şoke eden karar

Sapkın Neo-Nazi sokaklara dönüyor! İngilizleri şoke eden karar
Polise tabanca çekip, tehdit etmişti! Belediye müdüründen şoke eden savunma

Polise tabanca çekip, tehdit etmişti! Belediye müdüründen şoke eden savunma