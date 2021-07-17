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Uzmanparaİşte yatırım araçlarının haftalık performansı!
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İşte yatırım araçlarının haftalık performansı!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,09, altının gram satış fiyatı yüzde 1, dolar/TL yüzde 1,43, euro/TL yüzde 1,66 değer kaybetti.

17.07.2021 - 07:42 | | AA
İşte yatırım araçlarının haftalık performansı!

BIST 100 endeksi, en düşük 1.341,52, en yüksek 1.382,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,09 azalarak 1.363,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,00 kayıpla 497,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,99 azalışla 3.299,00 liraya geriledi. Geçen hafta 814,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 806,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,43 değer kaybederek 8,5360 liraya, euro da yüzde 1,66 azalarak 10,1090 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,38 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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