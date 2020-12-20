İştirak Ve İştirak Etmek Nedir? İştirak Çeşitleri Nelerdir?

İştirakler hesabı ise şirketlerin iştirakte bulunmuş oldukları şirketlerin yönetim süreçlerine de katılmak üzere sahipleri olduğu ortaklık payı ya da pay senetlerinin izlendiği hesaplar olmaktadır.



İştirak Nedir?



İştirak günümüzde bir şirketin diğer bir şirkette sermayesinde ortaklığı bulunması durumunda, sermayelerinde payları bulunan şirketlere denilmektedir. Bir şirketin iştirak durumunda genel olarak iki farklı amacı bulunabilir. Bu amaçlardan birincisi,

Şirketin gereken düzeylerin üzerindeki varlıklarını, getiri potansiyeline güvenip kar elde etme amacıyla başka bir şirkete de yatırım olarak kullanması durumudur.



İştirak durumunun ikinci amacı ise, şirketin kendi ürün ya da hizmetlerini geliştirme kapasitelerine sahip hizmet ya da ürünler sunan şirketlere yatırım yapıp, bir değer yaratma hedefi güdülmesidir. Ayrıca günümüzde bir işletmenin diğer var olan işletmelerin yönetimine ve ya ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak amacı ile sahip bulunduğu % 10 ile % 50 oranlarının arasında değişmekte olan sermaye paylarına sahip olması da iştirak olarak ifade edilmektedir. Günümüzde iştirak oldukça önemli bulunan bir işlemdir.



İştirak Etmek Nedir?



Herhangi bir şirket, gereksinimlerinin üzerindeki fonları, bazı nedenlerden dolayı başka bir şirket sermayesine ortak olma yolu ile ekler. Bu nedenlerden ilki, iyi bir getiri beklentisi ile klasik bir yatırımcı mantığıyla bu yatırımını yapabilir. Ayrıca diğer bir neden ise, bunu ana faaliyetleri ile ilişkili bir şekilde yapabilir. Örnek vermek gerekilir ise, ürünlerinin pazarlamasını yapmakta olan şirketlere, hammadde üretmekte olan bir şirkete, başka bir şirket ile ortak olarak benzer olan alanda üretim yapmak için vb. şeklinde olabilir.



İştirak Çeşitleri Nelerdir?



Genel olarak kullanılan iştirak çeşitlerini ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan: ana şirketlerin, ortak olduğu şirket üzerinde % 50’den fazla bir oy hakkına sahip olur ise ortak olunan şirketlerde bir bağlı ortaklık olmaktadır. Buna ek olarak eğer çoğunluk ana şirket üzerinde değil ise çok basit anlamda iştirak yani bağımsız ortaklık denilmektedir. Buna ek olarak iştirakler, tam ve de dar mükelleflerin sahip bulunduğu anonim şirketlerin hisse senedi, limited şirketlere ait olan iştirak hissesi, sermayesi hisselere ayrılmış olan komandit şirketlerde ortaklık payları ile birlikte iş ortaklıkları ve ya adi ortaklıklara ait olan ortaklık paylarını da ifade etmektedir.