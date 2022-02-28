İsviçre de Rus varlıklarını dondurabilir

RTS televizyonuna konuşan Cassis, Federal Konsey'in 7 üyesinin bugün bir araya geleceklerini ve maliye ile ekonomi bakanlıkları tarafından verilen tavsiyeleri değerlendireceklerini söyledi.

Cassis, İsviçre'nin Rus varlıklarını dondurup dondurmayacağı yönündeki soruya, "Hükümetin bu yönde bir karar alması çok muhtemel, ancak kararın nasıl olacağını öngöremiyorum" yanıtını verdi.

İsviçre Cumhurbaşkanı, İsviçre'nin tarafsızlığının korunması gerektiğini de vurguladı.