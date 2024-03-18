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Uzmanpara İtalya tahvil ihracı için bankalara yetki verdi
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İtalya tahvil ihracı için bankalara yetki verdi

İtalya, 10 yıl vadeli enflasyona endeksli tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.

18.03.2024 - 16:39 | | Foreks Haber
İtalya tahvil ihracı için bankalara yetki verdi

İtalya Hazinesi, sendikasyon yoluyla 15 Mayıs 2036 vadeli, enflasyona endeksli, yeni bir BTP tahvili ihraç etmek üzere beş bankaya yetki verdi. 

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Açıklamada yeni tahvilin piyasa koşullarına bağlı olarak yakın gelecekte piyasaya sürüleceği ve 22 Mart'ta yapılması planlanan enflasyona bağlı tahvil ihalesinin iptal edilebileceği belirtildi. 

İhraca aracılık etmeleri için BBVA, BofA Securities, Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe ve Societe Generale'ye yetki verildi. 

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