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21.01.2021 - 08:01 | | Foreks

İtalya'da harcama planı onaylandı

İtalya'da hükümetin ek 32 milyar euroluk harcama planı parlamentoda onaylandı.

İtalya'da harcama planı onaylandı
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İtalya'da hükümetin bütçe açığını artıracak planı parlamentonun iki kanadında da beklendiği üzere kabul edildi.

İtalya'da Conte hükümeti, koalisyon ortakları arasında ekonomik teşvik paketi konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrasında önceki gün parlamentodan talep ettiği güvenoyunu almıştı. Hükümet, dün gece de 32 milyar euroluk ek harcama paketine parlamentonun alt ve üst kanatlarından onay sağladı.

Ülkede bütçe açığını artıracak ve Covid19 dönemi teşvik adımlarını 200 milyar euroya çıkaracak yeni paket için hükümetin ek fon sağlaması gerekecek. Bu nedenle paket parlamentoda da oylandı.

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