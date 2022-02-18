İtalya'da tüketici ve şirketlere enerji desteği

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre İtalyan hükümetinin onaylamaya hazırlandığı paketin 6 milyar euroluk bölümü doğrudan enerji sektörüne verilecek. Geri kalan miktar ise aralarında otomotivin de olduğu sektörlere dağıtılacak.

Kaynaklar hazırlanan bu destek paketinin İtalya'nın bütçe açığı hedefini değiştirmesinin gerekmeyeceğini, bu desteğin yıl içinde yapılması öngörülmüş harcamalardan finanse edileceğini de ifade etti.