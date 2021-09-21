İtalya'daki çelik üreticilerinden önemli uyarı

Banzato "Şimdi bir tehlike görmüyorum ama eğer gelecekte fiyatları engelleyebilecek bir yol bulamazsak, bir takım çıkarımlar gerekecektir" dedi.

Financial Times'ın haberine göre British Steel, yüksek enerji fiyatlarının günün belirli saatlerinde karlı üretim yapmayı imkansız hale getirdiğini kaydetti.