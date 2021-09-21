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İtalya'daki çelik üreticilerinden önemli uyarı

İtalya Çelik İmalatçıları Federasyonu Başkanı Alessandro Banzato, enerji fiyatlarının İtalya'da çelik üretimi için henüz bir sorun olmadığını ancak daha fazla artışı engellemek için aksiyon gerekli olduğunu söyledi.

21.09.2021 - 16:52 | | Foreks
İtalya'daki çelik üreticilerinden önemli uyarı

Banzato "Şimdi bir tehlike görmüyorum ama eğer gelecekte fiyatları engelleyebilecek bir yol bulamazsak, bir takım çıkarımlar gerekecektir" dedi.

Financial Times'ın haberine göre British Steel, yüksek enerji fiyatlarının günün belirli saatlerinde karlı üretim yapmayı imkansız hale getirdiğini kaydetti.

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