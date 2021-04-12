İtalya'nın bu yıl yüzde 4,1 büyümesi bekleniyor

Confindustria yaptığı açıklamada, İtalya ekonomisinin geçen yıl İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük daralmayı yaşayarak yüzde 8,9 küçüldüğünü hatırlatırken, bu yıl ve gelecek yıl için ortaya konan "geçmişe göre yüksek" büyüme tahminlerinin geçen yılın kayıplarını telafi etmeyeceğini vurguladı.

"2022 yılı sonunda ekonomi, 2020 yılında pandeminin açtığı boşluğu zar zor kapatmış olacak" değerlendirmesini yapan Confindustria, tahminlerinde hem İtalya hem de Avrupa'da aşılamada ve virüsün etkin şekilde kontrol altına alınmasında ilerleme sağlanacağını varsaydıklarını belirtti.

Confindustria'dan yapılan açıklamada, "Bu beklentilere ilişkin büyük belirsizlik dikkate alındığında, GSYH tahminleri ile ilişkili riskler hem aşağı hem de yukarı yönlü olarak yüksek" ifadeleri kullanıldı.

Confindustria, 2020 Ekim ayında yaptığı açıklamada ise 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 4,8 olarak ortaya koymuştu.