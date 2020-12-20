İtfa Nedir? Borç İtfası Ne Anlama Gelir?

İtfa, ülkemizde tam olarak ödeme olmayıp borç sona erdiren bütün hukuki sebepler olmaktadır. Bağışlama, ibra gibi durumlarda da genel manada itfa sebebi ile ilgili takibin iptal edilmesi adına, borcun takibinin kesinleşmesinden sonrasında ödenmiş olması gereklidir.



İtfa Nedir?



İtfa, bir borcu günümüz koşullarında az bir miktarda ödeyip kapatma ve ardında da sönüm anlamına gelmektedir. Ticari hayat üzerinde ilgili borcun yavaş yavaş az miktarlarda ödenip bitirilmesi ile birlikte muhasebede ilk olarak demirbaşlar, aktifleştirilmekte olan son kıymetlerin değerlerinin genel olarak yıllara bölünüp yok edilmesi anlamında da kullanılmaktadır.



Borcun İtfası Ne Anlama Gelir?



Borcun itfası kelimesi günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Muhasebesel olarak borcun demek, borç olan kişi tarafından bir kerede ya da belirli olan bazı dönemlerde yapılmakta olan ödemeler ile ortadan kaldırılması işlemi olmaktadır. Bu nedenle borcun itfası işlemi önemli bir işlem olarak bilinmektedir.

İtfa borçlanma adına var olan senetlerin ihracında belirlenmekte olan vade tarihinde işlemiş faizleri ve de anaparasının beraber geri ödenmesi olmaktadır. Örnek vermek gerekilir ise; itfası gelen bir senet, 100 Türk lirasına alındı ve de sonrasında 10 Türk lirası da vade sonunda faizi var ise, ilgili bu borcun itfası geldiği zaman toplamda 110 Türk lirası olarak ödenmektedir.



Erken İtfa Nedir?



Genel anlamda günümüzde ve ülkemizde erken itfa, herhangi bir borcun işlemiş olan faizi ile beraber anaparasının vadesinden de öncesinde geri ödenmesi anlamına gelmektedir.