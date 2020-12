İthalat Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Geçici Ve Kati İthalat Ne Anlama Gelir?

Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin yer alıyor. En çok ithal edilen ürünler ise şu şekilde sıralanabilir: Elektronik cihazlar, petrol, arabalar için dekoratif aksesuarlar ve demir çelik döküntüleri.



İthalat Nedir?



İthalatın ''dışalım'' ve ''dış ticaret'' isimleriyle de bilinir. Sadece tüzel değil özel kişiler de ithalat yapabilir. İhracat ile birlikte bir ülkenin ekonomisinde



İthalatın Özellikleri Nelerdir?



1- Kitap ve benzeri yayınlar dışında tüm ithalat işlemleri için vergi numarası almak zorunludur.



2- İthalat yapabilmek için gümrük beyannamesi, fatura ve taşıma belgelerinin tam olması gerekir. Demirbaş adıyla da bilinen belgelerden bir diğeri menşe şahadetnamesidir.



3- Satın alınacak ürünleri üreten firmalarla görüşmek ve fiyat teklifi almak için randevu talebinde bulunulmalıdır.



4- İthal edilen eşyaların garanti belgesi, sağlık sertifikası ve CE belgesi olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.



5- Gümrükten kontrol edilen ürünler bir süreliğine depolanır.



6- Alıcı ve satıcı firma arasında yapılan ithalat sözleşmelerinde malın adı, cinsi ve özellikleri yazılmalıdır. Malın sigorta ve garanti süresi, tüm lisanslar, malın miktarı ve fiyatı da sözleşmede mutlaka yer almalıdır.



7- Satıcı firmanın belirlediği fiyat ile devletin gümrük tarifeleri kapsamında belirlediği fiyat arasında fark olur. Bu farka ''Yiçi'' denir.



8- Nakliye, ithalatta önemli bir yer tutar. Satın alınan malların hangi yolla ülkeye getirileceği önceden belirlenmelidir. Kara yolu ile ithalat çok daha ucuzdur. Daha hızlı ve pratik olduğu için hava yolu taşımacılığı da tercih edilmektedir.



9- Her ithalat işlemi için alınan standart vergiler vardır. Bunların başında Katma Değer Vergisi ve Akaryakıt Tüketim Vergisi geliyor. Bunun dışında alınan vergiler: Damga Vergisi Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi.



10- İthal ürünlerin paketlenmesi de nakliye kadar önemlidir. Her ürün farklı ambalaj çeşitleri vardır. Malların zarar görmemesi için, her birinin en uygun ambalaj ile paketlenmesi gerekir.



Geçici ve Kati İthalat Ne Anlama Gelir?



1- Geçici İthalat Ne Anlama Gelir?



Geçici İthalat Rejimi adıyla da bilinen ithalat türüdür. Tüketilebilir olmayan ürünlerin belirli bir süreliğine ülkeye getirilmesi demektir. İzin süresi dolanan kadar bu eşyaların alınan ülkeye geri gönderilmesi ya da imha edilmesi gerekir. Gerekli izinleri alarak geçici ithalatı kati ithalata dönüştürmek mümkündür.



2- Kati İthalat Ne Anlama Gelir?



Kati ithalatın geçici ithalattan farkı, yurda sokulan malın gümrük vergisi ödenmesidir. ''Kesin Giriş'' adıyla da bilinen kati ithalat işlemlerini gerçekleştirmek için rejim kodu alınmalıdır.