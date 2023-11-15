Japon ekonomisi 3. çeyrekte daraldı

Japonya Kabine Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Japonya ekonomisi temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 daraldı.

Haberin Devamı

Piyasa beklentisi bir önceki çeyrek yüzde 1,2 büyüyen ekonominin yüzde 0,1 daralacağı yönündeydi.

Ülke ekonomisi yıllık bazda ise yüzde 2,1 küçüldü. Analistler daralmanın yüzde 0,6 olacağı yönünde görüş belirtiyordu.

Sonuçlar üçüncü çeyrekte hızlanma işaretleri gösteren ABD ve Çin'deki büyümeyle tezat oluşturdu.

Japonya'da hanehalkı harcamaları önceki çeyreğe göre yatay seyretti. Fiyat artışları tüketicilerin harcama yapma konusunda tereddüt etmesine neden oldu. Seyahat ve yemek de dahil olmak üzere hizmet sektörlerinde pandemi sonrası toparlanmayı dengeledi.

Sermaye harcamaları küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 0,6 düştü. Yurt dışı talep yüzde 0,1 azalırken, yurt içi talepte yüzde 0,4 gerileme yaşandı.

Haberin Devamı

GSYH deflatörü bir önceki dönemde gördüğü yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 5,1 seviyesine çıktı.

Ekonomistler Japon ekonomisinin ekim-aralık döneminde iç talepteki toparlanma ve iç turizmdeki canlanmanın desteğiyle büyüme patikasına dönmesini bekliyor.