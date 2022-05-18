Japon ekonomisi daraldı

Ocak-mart döneminde GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi. Beklenti yüzde 1,8 daralma olacağı yönündeydi.

İlk çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,2 küçüldü. Ekonomistler yüzde 0,4 daralma bekliyordu.

Japon ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim ilk çeyrekte değişim göstermedi. Beklenti yüzde 0,5 düşüş olacağı şeklindeydi.

Japonya Ekonomi Bakanı Yamagiwa yaptığı açıklamada ekonominin toparlanmasını beklediklerini, ancak Ukrayna'daki durumdan kaynaklı belirsizliğin devam ettiğini ve Ukrayna krizinin etkisinin nisan-haziran döneminde daha çok görüleceğini vurguladı.

Ham madde fiyatlarındaki artışa, finansal piyasalardaki dalgalanmalara ve arz taraflı etkilere daha fazla dikkat gösterilmesini isteyen Yamagiwa, Çin'in Covid-19 tedbirlerinin tedarik zincirleri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu da belirtti.