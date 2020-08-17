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17.08.2020 - 07:58 |

Japon ekonomisi Nisan-Haziran döneminde yüzde 27,8 daraldı

Japon ekonomisi koronavirüs salgınının önüne geçmek için uygulanan olağanüstü halin etkisi ile Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte tarihinin en büyük daralmasını yaşadı.

Japon ekonomisi Nisan-Haziran döneminde yüzde 27,8 daraldı
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Son 3 çeyrektir daralan Japon ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 küçüldü. Beklenti yüzde 27,2 daralma yaşanacağı yönündeydi.

Japonya'da GSYH büyüklüğü 485 trilyon yuan ile 2011 Nisan-Haziran döneminden bu yana görülen en düşük seviyeye indi. İkinci çeyrekte GSYH'nın beklentilerin de üzerinde düşmesinde temel etken, koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin etkisi ile tüketimin yüzde 8,2 gibi rekor bir düşüş göstermesi oldu.

Dış talep de GSYH'dan 3,0 puan götürürken, deniz aşırı teslimatlar özellikle otomotiv sektörürün etkisi ile yüzde 18,5 düştü.

Nisan-Haziran döneminde sermaye harcamalarında düşüş ise yüzde 4,2 olan beklentilerin altında yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistler, Japon ekonomisinde üçüncü çeyrekte yaşanacak bir toparlanmanın, koronovirüs vaka sayılarında yeniden artış yaşanmasının tüketici harcamalarını etkilemesine bağlı olarak ılımlı olacağını öngördüklerini de ifade ettiler.

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