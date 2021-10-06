'Japon ekonomisi toparlanıyor'

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ekonominin ihracat ve imalat sektörlerinin öncülüğünde toparlanmakta olduğunu söyledi. Ancak Kuroda, perakende sektöründe toparlanmanın ABD'de olduğundan daha yavaş kaldığını da ifade etti.

Japonya-ABD İş Konferansı'nda konuşan Kuroda, "Eğer Japonya, aşılama sertifikalarının kullanımı yolu ile kamu sağlığını koruyabilir ve tüketim aktivitelerini iyileştirebilir ise, ekonomide toparlanma trendinin daha görülür hale gelmesi çok büyük olasılık" ifadelerini kullandı.

Japonya'da son dönemdeki düşük enflasyonun esas olarak mobil telefon harçlarındaki düşüş gibi alışılmadık faktörlerden kaynaklandığını belirten Kuroda, Japonya'da arz taraflı sıkıntıların, ABD'de olduğu kadar ağır olmadıklarını ve şirketlerin ücretleri, satış fiyatlarını artırmaya ihtiyaçları olmadığını vurguladı.