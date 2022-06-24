'Japon ekonomisine yönelik belirsizlik yüksek'

Amamiya, "BoJ, finans ve döviz piyasası hareketlerinin Japon ekonomisine, fiyatlara etkisini yakından izlemeli. Ekonomiyi desteklemek ve fiyat istikrarı hedefini sürdürülebilir şekilde başarmak için parasal gevşemeyi devam ettirmeli" diye konuştu.

Japonya'da kısa vadeli fonlama şartlarının istikrarlı olmaya devam ettiğini anlatan Amamiya, ham madde ve enerji fiyatlarında son dönemdeki artışların finansal kuruluşların kredi maliyetlerini etkileyebileceğini de vurguladı.