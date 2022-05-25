Japon hükümeti BoJ'u uyaracak

Hükümetin halihazırda uygulamadaki politika belgesinde BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefini başarmasının mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Politika belgesinde kullanılan ifadelerdeki bu değişiklik Japon hükümetinin, BoJ'un ultra düşük faiz oranlarının enflasyonda yükselişin sürdürülebilir olduğu görülene kadar devam ettirilmesini istediğine işaret ediyor.

Hazırlanan taslakta "Hükümet makroekonomik politikayı, cesur para politikası, esnek mali politika ve özel sektör yatırımlarını artırmayı amaçlayan bir büyüme stratejisi ile birlikte esnek şekilde yürütmeye devam edecek" ifadelerine de yer verildi.